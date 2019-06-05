У МАК готов отчет по катастрофе "Суперджета" в Шереметьево, но его не спешат показывать

В среду, 5 июня, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сообщил о первых итогах расследования, продолжавшегося месяц. Катастрофа произошла 5 мая с самолетом SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот". Рейс SU1492 должен был пройти по маршруту Москва – Мурманск, но борт вернулся в аэропорт вылета через 27 минут после взлета.

Известно, что в самолет попала молния, из-за чего на борту начались технические неполадки. Экипаж принял решение садиться. Во время жесткого приземления начался пожар, охвативший заднюю часть борта. Во время эвакуации пассажиры задних рядов не смогли выбраться и погибли. Всего катастрофа унесла жизни 41 человека (40 пассажиров и бортпроводник). Всего на борту находилось 78 человек.

На сайте МАК днем в среду, 5 июня, появилось сообщение о готовности отчета, правда, опубликуют его неизвестно когда – "предварительный отчет будет опубликован в ближайшее время после его окончательной корректорской выверки".

Председатель техкомиссии по расследованию катастрофы ознакомил с докладом министра транспорта Евгения Дитриха и других чиновников от авиационных властей, а также руководителей Минпромторга, "Аэрофлота" и Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

В сообщении для прессы говорится об этапах работы комиссии: "проведение полевого этапа на месте авиационного происшествия, включая составление кроков (схемы авиационного происшествия); изучение фрагментов воздушного судна; анализ полученной информации и другие необходимые работы; расшифровку и анализ данных бортовых и наземных средств объективного контроля, а также видеозаписей камер наружного наблюдения, проведенных на базе Научно-технического центра МАК с использованием его технических и технологических ресурсов".

"На основании данных средств объективного полета была представлена полная реконструкция полета с воспроизведением синхронизированных записей переговоров членов экипажа между собой и с диспетчерскими службами аэропорта Шереметьево", - говорится в сообщении МАК.

Сообщается, что проект предварительного отчета (более 100 страниц) был "обсужден и принят".