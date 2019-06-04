Беглов пытается за счет звезды российского футбола поднять свои предвыборные рейтинги

Telegram-канал "Baza" пишет, что российский футболист, тренер питерского "Зенита" Сергей Семак станет сопредседателем предвыборного штаба врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Сам Семак ответил, что пока находится в отпуске, однако обсуждение процедуры его назначения уже обговаривались.

"Мы еще пообщаемся, и я потом скажу все", - отметил Семак.

Как говорится в "Baza", тем самым Беглов пытается перед выборами поднять свои низкие рейтинги - Семака очень любят и уважают в Санкт-Петербурге.

Напомним, 1 июня Беглов стал первым кандидатом на пост главы северной столицы, подавшим документы в городскую избирательную комиссию.