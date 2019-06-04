02 Октября 2020
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Политика Санкт-Петербург
Александр Беглов (2019) | Фото: kremlin.ru

Беглов пытается за счет звезды российского футбола поднять свои предвыборные рейтинги

Telegram-канал "Baza" пишет, что российский футболист, тренер питерского "Зенита" Сергей Семак станет сопредседателем предвыборного штаба врио губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Сам Семак ответил, что пока находится в отпуске, однако обсуждение процедуры его назначения уже обговаривались.

"Мы еще пообщаемся, и я потом скажу все", - отметил Семак.

Как говорится в "Baza", тем самым Беглов пытается перед выборами поднять свои низкие рейтинги - Семака очень любят и уважают в Санкт-Петербурге.

Напомним, 1 июня Беглов стал первым кандидатом на пост главы северной столицы, подавшим документы в городскую избирательную комиссию.

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Беглов пытается за счет звезды российского футбола поднять свои предвыборные рейтинги

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Теги: Александр Беглов, Сергей Семак, предвыборная кампания, Санкт-Петербург



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