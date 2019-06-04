Интернет-пользователи начали сбор подписей в поддержку BadComedian

Пользователи "всемирной паутины" открыли сбор подписей под петицией в защиту блогера Евгения Баженова (BadComedian - прим.), она опубликована на сайте Change.org.



Сейчас свои подписи под петицией поставили более 3,5 тыс. человек.



Авторы документа отметили, что право Баженова - говорить то, что он думает без судов и штрафов.

Напомним, автор блога BadComedian рассказал, что на него подала в суд компания Kinodanz, на фильм которой "За гранью реальности" он делал критический обзор. Кинокомпания считает нарушенными свои авторские права и требует удалить контент и выплатить ей 1 млн руб. Фильм снят при поддержке Фонда кино – инструмента Минкульта, с помощью которого ведомство распределяет бюджетные средства.