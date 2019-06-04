"Яндекс" прокомментировал требование ФСБ передать спецслужбам ключи шифрования

В компании "Яндекс" ответили на требование Федеральной службы безопасности РФ передать спецслужбам ключи шифрования, об этом пишет RNS.

В "Яндексе" считают, что исполнение законодательства, по которому российские спецслужбы требуют передать ключи для дешифровки переписки пользователей, возможно без нарушения приватности этих самых пользователей.

В компании также отметили, что по закону "Яндекс" имеет право не передавать ключи, а весь трафик вовсе не нужно расшифровывать.

"Нужно соблюдать баланс между безопасностью и приватностью пользователей", - пояснили в компании.

Как ранее сообщало Накануне.RU, "Яндекс" столкнулся с теми же проблемами, что и ранее Telegram. Требования были выдвинуты ещё несколько месяцев назад, однако "Яндекс" отказался их выполнить, поскольку передача спецслужбам ключей шифрования угрожает раскрытием паролей всей его экосистемы.