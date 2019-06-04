Политтехнолог Белковский разочаровался в бесперспективном блогере Навальном

02 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России Москва
Навальный и Новосибирск (2015) | Фото:

Политтехнолог Белковский разочаровался в бесперспективном блогере Навальном

Российский политтехнолог Станислав Белковский стал гостем публициста Егора Погрома. В ходе интервью на канале «Царь-Геймер» эксперт раскритиковал деятельность Алексея Навального. Он вообще заявил, что блогер его разочаровал.

Политтехнолог усомнился, что у основателя так называемого Фонда борьбы с коррупцией есть политическое будущее в России. Белковский сравнил Навального с типичным советским руководителем. Специалист подчеркнул, что блогер не идет на контакт с оппонентами и просто травит тех, кто не разделяет его позицию.

«Если вы сказали что-то, с чем Навальный не согласен и что не отвечает его смысловым приоритетам, на вас сразу обрушивается армия навальноботов, которые делают из вас свиную отбивную и инкриминируют вам все грехи, которые в мире есть», — пояснил он.

(2006)|Фото: www.grani.ru

Белковский заявил, что его смущает страстное воодушевление блогера. По его словам, Навальный слишком пафосно себя ведет. Политтехнолог обратил внимание, что на самом деле Алексей вообще не добился реальных результатов.

По словам политэксперта, на заре своих попыток стать политиком Алексей Навальный его впечатлил. Однако впоследствии политолог глубоко в нем разочаровался.

Ранее ФАН опубликовало расследование о шикарной жизни семьи Алексея Навального. Журналисты выяснили, что блогер проживает в элитной квартире, носит брендовые вещи, ездит на дорогостоящие курорты,  а его дочь проходит обучение в Стэнфорде. Деньги Навальный получает от жертователей и зарубежных кураторов.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Политтехнолог Белковский разочаровался в бесперспективном блогере Навальном

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: белковский, навальный, фбк, навальноботы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети