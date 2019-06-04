Политтехнолог Белковский разочаровался в бесперспективном блогере Навальном

Российский политтехнолог Станислав Белковский стал гостем публициста Егора Погрома. В ходе интервью на канале «Царь-Геймер» эксперт раскритиковал деятельность Алексея Навального. Он вообще заявил, что блогер его разочаровал.

Политтехнолог усомнился, что у основателя так называемого Фонда борьбы с коррупцией есть политическое будущее в России. Белковский сравнил Навального с типичным советским руководителем. Специалист подчеркнул, что блогер не идет на контакт с оппонентами и просто травит тех, кто не разделяет его позицию.

«Если вы сказали что-то, с чем Навальный не согласен и что не отвечает его смысловым приоритетам, на вас сразу обрушивается армия навальноботов, которые делают из вас свиную отбивную и инкриминируют вам все грехи, которые в мире есть», — пояснил он.

Белковский заявил, что его смущает страстное воодушевление блогера. По его словам, Навальный слишком пафосно себя ведет. Политтехнолог обратил внимание, что на самом деле Алексей вообще не добился реальных результатов.

По словам политэксперта, на заре своих попыток стать политиком Алексей Навальный его впечатлил. Однако впоследствии политолог глубоко в нем разочаровался.

Ранее ФАН опубликовало расследование о шикарной жизни семьи Алексея Навального. Журналисты выяснили, что блогер проживает в элитной квартире, носит брендовые вещи, ездит на дорогостоящие курорты, а его дочь проходит обучение в Стэнфорде. Деньги Навальный получает от жертователей и зарубежных кураторов.