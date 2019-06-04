02 Октября 2020
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мемориал с именами южноуральцев, погибших в военных конфликтах (2019) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

В Нижегородской области власти сломали памятник советским воинам, а разбитыми плитами с фамилиями героев засыпали дорожные ямы

В Нижегородской области следователи проверяют вопиющий факт человеческого равнодушия и неуважения к памяти павших бойцов.

Власти одного из населенных пунктов Семеновского района распорядились сломать памятник воинам Великой Отечественной войны, сообщили Накануне.RU в СКР.

Однако чиновники на этом не остановились - разбитыми плитами с фамилиями павших героев по указанию властей были засыпаны ямы на грунтовой дороге.

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал от подчиненных в кратчайшие сроки дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к разрушению памятника.

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В Нижегородской области власти сломали памятник советским воинам, а разбитыми плитами с фамилиями героев засыпали дорожные ямы

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Теги: Нижегородская область, власти, памятник, плиты, демонтаж, дорога, ямы, СКР



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