По факту обстрела мечети в Донецке во время мусульманского праздника возбуждено уголовное дело

По факту обстрела мечети в Донецке возбуждено уголовное дело.

Напомним, утром 4 июня ВСУ провели обстрел из тяжелых видов вооружения мечети им. Ахатя Брагина, купол был поврежден, людям пришлось срочно прятаться в подвале.

"В мечети собрались не менее 70 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, для отправления религиозного обряда", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Сейчас СКР исследует факты преступлений украинских военнослужащих, совершаемых против гражданского населения на Юго-Востоке Украины.