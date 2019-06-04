02 Октября 2020
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Ураза-байрам, мечеть, огонь (2019) | Фото:vk.com АРМИЯ ГОРЯЩИХ СЕРДЕЦ (АГС) ДОНБАССА

По факту обстрела мечети в Донецке во время мусульманского праздника возбуждено уголовное дело

По факту обстрела мечети в Донецке возбуждено уголовное дело.

Напомним, утром 4 июня ВСУ провели обстрел из тяжелых видов вооружения мечети им. Ахатя Брагина, купол был поврежден, людям пришлось срочно прятаться в подвале.

"В мечети собрались не менее 70 мирных жителей, не участвующих в вооруженном конфликте, для отправления религиозного обряда", - сообщили Накануне.RU в СКР.

Сейчас СКР исследует факты преступлений украинских военнослужащих, совершаемых против гражданского населения на Юго-Востоке Украины.

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По факту обстрела мечети в Донецке во время мусульманского праздника возбуждено уголовное дело

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Теги: Ураза Байрам, мечеть, обстрел, ВСУ, Донецк, уголовное дело, СК



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