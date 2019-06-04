В Тольятти двое детей пострадали на опрокинувшемся надувном батуте

В Тольятти возбудили уголовное дело после опрокидывания детского батута в парке аттракционов.

Уголовное дело возбуждено по п. "б" ч. 2.1 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

ЧП произошло 1 июня. По версии следствия, коммерсанты эксплуатировали надувной батут в нарушении требований безопасности жизни и здоровья потребителей: при скорости ветра более 8 м/с и ненадлежащем закреплении балластной системы надувного батута. В результате чего произошло опрокидывание батута и травмирование двух малолетних детей (восьми и шести лет).

"Необходимо отметить, что это далеко не первый случай, когда от действий "нерадивых" предпринимателей страдают дети. Только за последнее время на надувных батутах, которые были закреплены ненадлежащим образом, в Республике Бурятия и Иркутской области, несовершеннолетние получили различные травмы", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.