В Подмосковье застрелили директора ТЦ – возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту убийства директора торгового центра.

ЧП произошло днем во вторник, 4 июня, в поселке Поворова Солнечногорского района Подмосковья.

Неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда тот заходил в помещение магазина.

"Потерпевший скончался на месте. По данному факту следственным отделом по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято три гильзы. Отрабатываются различные версии, совершенного убийства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.