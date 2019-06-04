01 Октября 2020
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Происшествия В России Московская область
(2005) | Фото: www.russia-today.ru

В Подмосковье застрелили директора ТЦ – возбуждено уголовное дело

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту убийства директора торгового центра.

ЧП произошло днем во вторник, 4 июня, в поселке Поворова Солнечногорского района Подмосковья.

Неизвестный не менее трех раз выстрелил из пистолета в директора местного торгового центра, когда тот заходил в помещение магазина.

"Потерпевший скончался на месте. По данному факту следственным отделом по г. Солнечногорску ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело (ч.1 ст.105 УК РФ и ст.222 УК РФ).

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. В ходе осмотра места происшествия обнаружено и изъято три гильзы. Отрабатываются различные версии, совершенного убийства", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГСУ СКР по Московской области.

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В Подмосковье застрелили директора ТЦ – возбуждено уголовное дело

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Теги: убийство, киллер, подмосковье, торговый центр



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