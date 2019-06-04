01 Октября 2020
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Происшествия Свердловская область
собака (2010) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге осужденная женщина скрывалась от розыска в собачьей будке

Екатеринбурженка, осужденная на пять лет тюрьмы и ограничение свободы на два года, пыталась скрываться от инспекции УИИ в собачьей будке.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ ФСИН России по Свердловской области, женщина, осужденная по ст. 156, ст.105, ст.30 должна была постоянно появляться в уголовно-исполнительной инспекции. Но в какой-то момент она перестала "отмечаться", в апреле начался розыск.

"4 июня во время проведения этапа всероссийской операции "Розыск" гражданка спряталась от сотрудников отдела розыска оперативного управления ГУФСИН в собачьей будке двора частного дома ее сожителя, выгнав собачку. Выдало ее то, что была замечена розыскниками часть одежды. Сопротивления не оказывала.

Потом гражданку передали отдел полиции №9 г. Екатеринбурга", - рассказали в пресс-службе.

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В Екатеринбурге осужденная женщина скрывалась от розыска в собачьей будке

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Теги: розыск, осужденная, собачья будка



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