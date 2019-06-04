01 Октября 2020
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Экономика Свердловская область
Иннопром, толпа, люди (2018) | Фото: Накануне.RU

На ИННОПРОМе-2019 будет развернуто 14 национальных экспозиций

В Екатеринбурге обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ, которая в этом году пройдет с 8 по 11 июля.

В этом году город принимает вместе с ИННОПРОМом и Глобальный саммит производства и индустриализации, в котором примут участия главы нескольких государств.

"Подготовка региона ведется в плановом режиме. Все задействованные ведомства и организации предпринимают необходимые меры для решения актуальных вопросов, связанных с подготовкой площадки, застройкой региональной экспозиции", – рассказал замгубернатора Свердловской области Алексей Орлов на заседании оргкомитета.

орлов, оргкомитет, вяткин, иннопром(2019)|Фото:департамент информации губернатора Свердловской области

В этом году будет 14 национальных экспозиций против восьми в прошлом году. Впервые будут представлены Франция, Казахстан, Австрия и Тайвань. От страны-партнера Турции делегацию будут возглавлять министры промышленности и технологий и торговли. Также приедут байеры из 20 стран.

В планах уже имеется подписание меморандума о том, что страной-партнером ИННОПРОМА в 2020 году станет Италия.

Министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова сообщила, что в рамках культурной программы в Екатеринбурге предполагается проведение фестиваля турецкого кино, художественной выставки и концерта турецких музыкантов. А также в области пройдет этап мировой женской лиги по баскетболу.

Участники оргкомитета также обсудили готовность города Екатеринбурга и его инфраструктуры к приему большого числа гостей.

В настоящее время разрабатываются маршруты движения членов официальных российских и иностранные делегаций, а также гостевые маршруты с учетом объектов инфраструктуры города. Особое внимание уделяется подготовке инфраструктуры аэропорта «Кольцово», конгресс-центра, медицинских учреждений, культурных объектов и вокзалов.

В этом же году уже подтвердили свое участие в выставке более 10 тыс. человек, всего ожидается порядка 50 тыс. гостей, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области.

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На ИННОПРОМе-2019 будет развернуто 14 национальных экспозиций

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Теги: иннопром, участники, подготовка



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