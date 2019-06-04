Дочь Дмитрия Пескова держала пост в священный для мусульман месяц Рамадан

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Северо-Кавказский ФО
Елизавета Пескова (2018) | Фото:instagram.com/stpellegrino

Дочь Дмитрия Пескова держала пост в священный для мусульман месяц Рамадан

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова удивляет все больше. Недавно Лиза стала постоянно наведываться в Чечню. И, хотя в перерывах между поездками Пескова рассекает по Москве и Парижу в весьма откровенных нарядах, в Грозном она – сама скромность. А теперь еще и выяснилось, что она держит пост в Рамадан.

"Поздравляю всех мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ид Аль-Фитр Ураза-Байрам!

Я человек верующий, стремящийся к духовному развитию (познанию истины, как говорится) и очень интересуюсь исламом. В этом году я очень хотела попробовать и держала пост последние три дня.

Во время Рамадана - месяца поста, являющегося одним из 5 столпов ислама, мусульмане отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости в дневное время. Чтобы запустить работу организма, после захода солнца, вначале выпивают стакан воды и съедают пару фиников. До восхода солнца есть тяжелую и жирную пищу не желательно, а вот продукты растительного происхождения, белок и крупы подойдут, так как они хорошо насыщают организм витаминами и надолго заряжают энергией", - пишет Пескова в Instagram.

Р•Р»РёР·Р°РІРµС‚Р° РџРµСЃРєРѕРІР°|Р¤РѕС‚Рѕ:instagram.com/stpellegrino

Лиза в Грозном

Дальше она рассказывает о своих ощущениях за три дня поста: "Для многих, голодание (или полу-голодание) кажется чем-то очень сложным и изнуряющим (лично мне, как человеку, выпивающему 4 литра воды в день, сложнее казалось не пить), но все дело в настрое (естественно, я говорю не о вынужденном голоде, связанном с трагическими обстоятельствами ) Действительно, когда есть определенная установка - организм тоже настраивается, и ничего не требует и чувствуешь себя хорошо, а когда осознаёшь, что есть возможность поесть, но не успеваешь, начинаешь "пухнуть от голода" и злиться.

С медицинской точки зрения, Рамадан очень полезен для организма (если питаться правильно) процессом обновления клеток и самоочищением (советую почитать об аутофагии (самопоедании) и просто о пользе голодания для человеческого организма). Главное, не забывать, что цель любого поста - самодисциплина, отказ от услаждений, сосредоточение на своем духовном состоянии и мыслях" (во всех цитатах авторские орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Р•Р»РёР·Р°РІРµС‚Р° РџРµСЃРєРѕРІР°|Р¤РѕС‚Рѕ:instagram.com/stpellegrino

Лиза не в Грозном

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Дочь Дмитрия Пескова держала пост в священный для мусульман месяц Рамадан

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: елизавета пескова, ислам, чечня, мусульманство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 06.06.2019 13:31 Мск Лиза Пескова увлеклась исламом и собирается замуж?

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети