Дочь Дмитрия Пескова держала пост в священный для мусульман месяц Рамадан

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова удивляет все больше. Недавно Лиза стала постоянно наведываться в Чечню. И, хотя в перерывах между поездками Пескова рассекает по Москве и Парижу в весьма откровенных нарядах, в Грозном она – сама скромность. А теперь еще и выяснилось, что она держит пост в Рамадан.

"Поздравляю всех мусульман с окончанием священного месяца Рамадан и праздником Ид Аль-Фитр Ураза-Байрам!

Я человек верующий, стремящийся к духовному развитию (познанию истины, как говорится) и очень интересуюсь исламом. В этом году я очень хотела попробовать и держала пост последние три дня.

Во время Рамадана - месяца поста, являющегося одним из 5 столпов ислама, мусульмане отказываются от приема пищи, питья, курения и интимной близости в дневное время. Чтобы запустить работу организма, после захода солнца, вначале выпивают стакан воды и съедают пару фиников. До восхода солнца есть тяжелую и жирную пищу не желательно, а вот продукты растительного происхождения, белок и крупы подойдут, так как они хорошо насыщают организм витаминами и надолго заряжают энергией", - пишет Пескова в Instagram.

Лиза в Грозном

Дальше она рассказывает о своих ощущениях за три дня поста: "Для многих, голодание (или полу-голодание) кажется чем-то очень сложным и изнуряющим (лично мне, как человеку, выпивающему 4 литра воды в день, сложнее казалось не пить), но все дело в настрое (естественно, я говорю не о вынужденном голоде, связанном с трагическими обстоятельствами ) Действительно, когда есть определенная установка - организм тоже настраивается, и ничего не требует и чувствуешь себя хорошо, а когда осознаёшь, что есть возможность поесть, но не успеваешь, начинаешь "пухнуть от голода" и злиться.

С медицинской точки зрения, Рамадан очень полезен для организма (если питаться правильно) процессом обновления клеток и самоочищением (советую почитать об аутофагии (самопоедании) и просто о пользе голодания для человеческого организма). Главное, не забывать, что цель любого поста - самодисциплина, отказ от услаждений, сосредоточение на своем духовном состоянии и мыслях" (во всех цитатах авторские орфография и пунктуация сохранены – прим. ред.).

Лиза не в Грозном