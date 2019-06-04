Роскомнадзор заблокировал несколько фейковых постов про взрывы в Дзержинске

Роскомнадзор признал несколько постов о взрывах в Дзержинске запрещёнными, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства. Публикации были внесены в специальный реестр.

Представитель Роскомнадзора пояснил, что в ведомство поступило требование Генпрокуратуры с указанием ряда ссылок на сообщения в соцсетях, которые связаны с событиями в Дзержинске. Следователи признали, что в этих материалах содержится недостоверная общественно значимая информация.

В результате взрывов на заводе "Кристалл" в субботу, 1 июня, пострадали 116 человек и более 800 зданий.