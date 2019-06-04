Путин призвал избавиться от позорного явления "обманутый дольщик" в течение двух лет

Президент РФ Владимир Путин призвал избавиться от понятия "обманутых дольщиков" в течение двух лет. Об этом он заявил на совещании с членами правительства.

"Нам нужно сделать все, что от нас зависит, чтобы в ближайшее время, в ближайшие пару лет мы избавились от такого позорного словосочетания и явления как "обманутый дольщик", - сказал глава государства.

По его словам, все риски в процессе строительства жилья необходимо переложить с плеч граждан на плечи финансовых организаций, застройщиков и государства. При этом Путин призвал при реализации этой задачи выбрать такой способ, чтобы не обременять отрасль и не "нанести ущерб объемам жилищного и другого строительства".

Президент также выразил надежду на то, что вопрос будет находится на контроле у властей, которая при необходимости будет своевременно реагировать на изменения.

Как сообщало Накануне.RU, Путин сегодня обсудил с правительством вопрос долевого строительства жилья с использованием эксроу-счетов.