Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией, но позже

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Россией и к выполнению Минских соглашений, но сначала Украина должна быть способна "защитить себя и стать сильнее в экономическом, политическом и военном смысле". Как сообщает ТАСС, так он сказал на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе, куда прилетел с первым официальным визитом.

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Напомним, как сообщало Накануне.RU, 23 мая Зеленский отверг переговоры с Россией и назвал ее "агрессором". А позже заявил, что ждет от России "прекращения конфликта с Украиной".

Изменение позиции Зеленского может быть связано с расчетом на западную аудиторию, которой он хочет показать свою гипотетическую готовность к мирному разрешению конфликта, на деле не воплотимую.

О серьезности намерений Зеленского можно будет судить по завтрашней встрече Трехсторонней контактной группы в Минске, куда приедет новый старый представитель Украины Леонид Кучма и новый глава Генштаба ВСУ Руслан Хомчак. Они обещают привести какие-то предложения с конкретными сроками выполнения.