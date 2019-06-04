01 Октября 2020
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Происшествия Курганская область
У здания дежурят автомобили &quot;скорой помощи&quot; (2018) | Фото:Накануне.RU

"Их целая банда". В Кургане жестоко избили студента колледжа: выбили зубы и сломали палец

В Кургане неизвестные жестоко избили молодого человека за отказ поделиться сигаретой, анонимный пост был опубликован в соцсетях в группе "Инцидент Курган" "Вконтакте".

Аноним пишет, что вечером 3 июня в районе Дома быта к студенту Курганского государственного колледжа подошли трое неизвестных и попросили закурить. В ответ на полученный отказ злоумышленники жестоко избили парня - выбили ему зубы, сломали палец и нанесли множественные удары по телу.

В результате пострадавшего доставили в больницу, где поместили в реанимацию - там ему уже удалили селезенку.

Автор поста просит возможных очевидцев происшествия обратиться с заявлением в полицию.

В комментариях к этому посту другой пользователь написал, что в городе начала орудовать целая банда молодых людей.

"Бьют без всякой причины. Тусуются они в районе Шевелевки, Пушкинского, Дома Быта. Будьте осторожны, их не мало, по моей информации, в общей сложности около 50 человек. Но может кто-то прочитает и ему это поможет. Берегите себя и свои семьи. Много и чистого неба над головой вам", - написал пользователь.

Накануне.RU обратилось за комментарием в УМВД России по Курганской области. Подробности станут известны позднее.

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"Их целая банда". В Кургане жестоко избили студента колледжа: выбили зубы и сломали палец

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Теги: Курган, банда, Дом быта, вокзал, избиение, подростки, реанимация



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