Путин поручил проверить, как на заводе "Ростеха" в Дзержинске устранялись нарушения

Владимир Путин призвал поручить проверить, как устранялись на заводе "Кристалл" в Дезржинске нарушения, выявленные еще в апреле этого года. Также глава государства собирается "поговорить на эту тему с прокуратурой".

На совещании с правительством во вторник, 4 июня, Владимир Путин призвал проверить АО "ГосНИИ "Кристалл" (входит в "Ростех"), где в субботу произошли разрушительные взрывы.

Глава МЧС Евгений Зиничев напомнил, что на "Кристалле" 4 апреля в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания, передает РИА Новости.

"Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Понятно, август вы сказали, я услышал, но что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка", - заявил Путин, обращаясь к главе МЧС.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле на "Кристалле" тоже произошел взрыв, правда, не такой мощный как в субботу. Тем не менее, был разрушен цех, начался сильный пожар.

Напомним, в результате субботнего ЧП на заводе пострадали 116 человек, повреждены почти 800 зданий в городе.