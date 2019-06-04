Путин поручил проверить, как на заводе "Ростеха" в Дзержинске устранялись нарушения

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Центральный ФО В России
взрыв в Дзержинске (2019) | Фото:t.me/radiogovoritmoskva/соцсети

Путин поручил проверить, как на заводе "Ростеха" в Дзержинске устранялись нарушения

Владимир Путин призвал поручить проверить, как устранялись на заводе "Кристалл" в Дезржинске нарушения, выявленные еще в апреле этого года. Также глава государства собирается "поговорить на эту тему с прокуратурой".

На совещании с правительством во вторник, 4 июня, Владимир Путин призвал проверить АО "ГосНИИ "Кристалл" (входит в "Ростех"), где в субботу произошли разрушительные взрывы.

Глава МЧС Евгений Зиничев напомнил, что на "Кристалле" 4 апреля в результате пожара произошла детонация взрывчатых веществ с последующим полным разрушением производственного здания, передает РИА Новости.

"Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков. Понятно, август вы сказали, я услышал, но что они делали, что наметили делать и что реально делали, если довели до взрыва. Нужно посмотреть внимательно, должна быть объективная оценка", - заявил Путин, обращаясь к главе МЧС.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле на "Кристалле" тоже произошел взрыв, правда, не такой мощный как в субботу. Тем не менее, был разрушен цех, начался сильный пожар.

Напомним, в результате субботнего ЧП на заводе пострадали 116 человек, повреждены почти 800 зданий в городе.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин поручил проверить, как на заводе "Ростеха" в Дзержинске устранялись нарушения

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: взрыв в дзержинске, завод кристалл, владимир путин, проверка, нарушения, ростех



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 03.06.2019 10:29 Мск Число пострадавших при взрывах в Дзержинске достигло 116
Ранее 02.06.2019 14:37 Мск Пострадавшие при взрывах в Дзержинске получат материальную помощь в 150 тысяч рублей
Ранее 02.06.2019 11:00 Мск Губернатор о ЧП в Дзержинске: Это тот случай, когда есть возможность применения закона о фейках
Ранее 02.06.2019 09:23 Мск Последние данные Минздрава: после взрывов на заводе "Кристалл" за медпомощью обратилось 85 человек
Ранее 01.06.2019 21:09 Мск 82 человека пострадало от взрывов на заводе "Ростеха" в Дзержинске
Ранее 01.06.2019 18:27 Мск Число пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 79 - Минздрав РФ
Ранее 01.06.2019 16:48 Мск Количество пострадавших из-за взрыва в Дзержинске увеличилось до 42 человек
Ранее 01.06.2019 15:27 Мск Количество пострадавших от взрывов в Дзержинске выросло до 38. Заведено уголовное дело
Ранее 01.06.2019 13:38 Мск Пострадавших от взрывов на заводе в Дзержинске уже 19
Ранее 01.06.2019 13:27 Мск От взрывов на заводе "Кристалл" разрушились цех и административное здание
Ранее 01.06.2019 13:18 Мск Число пострадавших от взрывов на заводе "Кристалл" увеличилось до шести
Ранее 01.06.2019 13:04 Мск Еще один взрыв на заводе "Кристалл" в Дзержинске. Пострадали два человека
Ранее 01.06.2019 12:26 Мск В Дзержинске прогремели три мощных взрыва на оборонном предприятии "Ростеха"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети