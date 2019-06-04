Музей ИРРИ бывшего совладельца Промсвязьбанка закрыли на неопределенный срок

В Москве закрылся Институт русского реалистического искусства (ИРРИ), который принадлежит бывшему совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву. Сообщение о приостановке деятельности опубликовано на сайте музея.

"Музей закрыт на неопределенное время. Приносим свои извинения", - говорится в объявлении.

Как сообщало Накануне.RU, в конце мая Арбитражный суд Москвы арестовал имущество бывших совладельцев "Промсвязьбанка" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, а также бывших топ-менеджеров банка на сумму до 282,2 млрд руб.

В списке арестованного имущества также значится здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства (ИРРИ). К собранию объектов искусства, находящихся в управлении института и принадлежащих Алексею Ананьеву, относятся произведения таких авторов как Георгий Нисский, Исаак Бродский, Александр Дейнека, Александр Герасимов, стоимость которых достигает сотен миллионов рублей.