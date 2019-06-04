В Осло россиянин напал на филиппинца и ранил его ножом

В Осло гражданин России напал на филиппинца и серьезно ранил его. Судя по сообщениям местных СМИ, иностранец стал случайной жертвой россиянина. По данным полиции, нападавший уже несколько лет живет в Норвегии.

Сайт NRK сообщает, что у нападавшего был нож. Инцидент произошел в модном районе столицы – Грюнерлокка, где часто селится творческая интеллигенция.

Нападавший был арестован, сейчас его проверяют на вменяемость, а затем будут допрашивать. Есть подозрение, что мужчина мог употребить сильнодействующие психотропные вещества.

Полиция пока не сообщала, могло ли быть нападение политическим или религиозным, но версия террористической атаки в качестве основной не рассматривается.