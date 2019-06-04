01 Октября 2020
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Андрей Аршавин, Алиса Аршавина (2018) | Фото: cosmo.ru

Аршавину запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга закончил предварительное заседание по бракоразводному процессу Аршавиных, основное заседание назначено на 24 июня, сообщил журналистам адвокат Александр Добровинский.

"Сегодня закончилась предварительная стадия. Развода пока нет, господин Аршавин пока не хочет видеть своего ребенка и не хочет платить алименты... Основное заседание будет 24 июня", - сказал адвокат.

По его словам, у Аршавина накопилась задолженность по алиментам за четыре месяца более 1 млн руб., передает РИА Новости. Адвокат также сообщил, что из-за долга футболисту запрещен выезд за границу.

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Аршавину запретили выезд за границу из-за долгов по алиментам

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Теги: андрей аршавин, суд, алименты, невыездной



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