01 Октября 2020
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Общество Свердловская область
(2019) | Фото:

Екатеринбург встал в десятибалльную пробку

Ухудшение метеоусловий (сильный дождь, понижение температуры) на Среднем Урале совпало с многочисленными ремонтными работами на дорогах Екатеринбурга. Повысили балл пробок и многочисленные ДТП. В итоге к половине седьмого вечера город встал в пробку на 10 баллов (данные сервиса "Яндекс.Пробки").

Особенно сложная ситуация сложилась на центральных улицах (Ленина, Восточная, Малышева, Куйбышева), а также на путепроводах, ведущих в крупные жилые районы: на Космонавтов, Шефской, Токарей и участках Объездной дороги.

Между тем, в МЧС выпустили штормовое предупреждение. "По данным синоптиков в ближайшие дни местами в Свердловской области сохранится вероятность сильного дождя, града, возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 20-25 м/с", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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Екатеринбург встал в десятибалльную пробку

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Теги: пробки, екатеринбург, дтп, дорожные работы, дождь



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