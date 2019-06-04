Екатеринбург встал в десятибалльную пробку

Ухудшение метеоусловий (сильный дождь, понижение температуры) на Среднем Урале совпало с многочисленными ремонтными работами на дорогах Екатеринбурга. Повысили балл пробок и многочисленные ДТП. В итоге к половине седьмого вечера город встал в пробку на 10 баллов (данные сервиса "Яндекс.Пробки").

Особенно сложная ситуация сложилась на центральных улицах (Ленина, Восточная, Малышева, Куйбышева), а также на путепроводах, ведущих в крупные жилые районы: на Космонавтов, Шефской, Токарей и участках Объездной дороги.

Между тем, в МЧС выпустили штормовое предупреждение. "По данным синоптиков в ближайшие дни местами в Свердловской области сохранится вероятность сильного дождя, града, возникновения гроз, при которых возможно усиление ветра до 20-25 м/с", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.