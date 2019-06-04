"Чтоб не влетело по первое число". Перед визитом Шумкова рабочие прямо в ливень засыпали дорожные ямы

Жительница села Каргаполья Елена сняла видео, на котором показано, как дорожные рабочие торопятся заделать ямы в селе. Суть в том, что мужчины работают во время дождя.

Такой ямочный ремонт в Каргаполье не случаен - 5 июня в район приедет врио губернатора Курганской области Вадим Шумков, и местные власти приказали дорожникам срочно заделывать ямы.

"Хоть дождь, хоть снег, хоть град будет - все равно идите и делайте. Утром 4 июня стало известно, что приедет Шумков в Каргаполье. Так вот наши высокие чины дали прямое указание, чтобы им не влетело по первое число за раздолбанные дороги", - сообщил Накануне.RU собственный источник в администрации Каргапольского района.

Стоит отметить, что в России изменится ГОСТ, регулирующий технологию укладки дорожного покрытия. Работы официально разрешат проводить в дождь, снег и мороз, лишь бы не было сильного ветра. Документ заказал Росавтодор, объясняя необходимость плохим климатом в России. Однако пока никакие изменения официально в силу не вступили.