01 Октября 2020
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Афонские старцы, монахи (2016) | Фото: yandex.ru

На Афоне паломников просят подтверждать принадлежность к канонической УПЦ

Игумены монастырей Афона просят паломников с Украины оформлять справки о своей принадлежности к канонической Церкви - УПЦ, сообщается на ее сайте.
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Справка должна быть оформлена на бланке епархиального управления, подписана епархиальным архиереем и заверена печатью. Накануне Киевская митрополия разослала всем правящим архиереям соответствующий циркуляр.

Просьба игуменов, очевидно, вызвана тем, что под видом православных христиан на Афон приезжали раскольники, принятые в общение присоединившимся к ним константинопольским патриархом Варфлоломеем. Многие монастыри их не пустили, но некоторые вошли в общение.

По сообщениям СМИ, большинство монастырей Афона не признают раскольников.

Как сообщало Накануне.RU, в апреле 12 афонских старцев написали разгромное письмо в адрес Варфоломея и попросили Священный Кинот Афона запретить доступ раскольникам на Святую Гору.

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На Афоне паломников просят подтверждать принадлежность к канонической УПЦ

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Теги: Украина, церковь, раскол, Афон, УПЦ



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