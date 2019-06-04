Чайка заявил об угрозе мусорного коллапса в стране

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка назвал переполненные мусорные полигоны "настоящим бедствием" для страны.

При этом, по словам генпрокурора, "ситуация еще не приобрела необратимого характера". Однако если ее не решать, она может приобрести масштаб настоящего коллапса, подчеркнул он.

Чайка добавил, что сегодня 239 из 445 действующих полигонов заполнены мусором наполовину, передает "Интерфакс".

В начале мая генпрокурор РФ провел в Екатеринбурге совещание, посвященное реализации "мусорной реформы". Насколько можно судить по выступлению главы надзорного ведомства, реформа, которая для многих пока обернулась лишь увеличением платы за вывоз мусора, проходит штатно.

Отметим, что одной из горячих точек "мусорной реформы" на Урале оказался Нижний Тагил, жители которого получили самый высокий в регионе тариф, однако в открытой части совещания отдельного разбора полетов Чайка не устроил.