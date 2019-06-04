Отчет МАК по катастрофе в Шереметьево не будет указывать виновных и даже причины ЧП

Как ожидается, Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликует в среду, 5 июня, предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100 в Шереметьево.

Ранее опубликовать первые итоги в месячный срок (катастрофа случилась 5 мая) обещал министр транспорта России Евгений Дитрих, об этом говорилось и в пресс-сообщении самого МАК.

Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщает: отчет не будет содержать выводов о вине конкретных лиц или организаций. Всего в документе будет порядка сотни страниц: текст, фотографии и схемы.

"В отчете последовательно описывается ход событий, включая метеоусловия, параметры работы авионики и механики самолета, полученные при расшифровке параметрического самописца, а также реконструированные по результатам дешифровки, в том числе речевого самописца, действия пилотов. Однако отчет не указывает на виновных в катастрофе лиц и не содержит выводов о ее причинах", — сказал источник.

Напомним, "Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая вылетел из Шереметьево, но через полчаса вернулся – в самолет попала молния, из-за этого начались неполадки. Просадка была очень жесткой, с "козлением", от удара и повреждения конструкции загорелись двигатели и хвост самолета. В результате катастрофы погиб 41 человек, всего на борту было 78 человек.