"Роснефть" будет обсуждать с Правительством компенсацию потерь от сделки ОПЕК+

"Роснефть" будет вести переговоры с Правительством о компенсации потерь от следки ОПЕК+ если такие будут. Об этом в беседе с акционерами заявил глава госкомпании Игорь Сечин.

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Он отметил, что России нужно защищать свою долю на рынке, особенно в связи с недопоставками на западноевропейский рынок из-за загрязнения нефти в нефтепроводе "Дружба".

"По данным американских аналитиков, в США ведется подготовка к вводу новых 49 проектов по добыче сланцевой нефти. Американцы будут наращивать добычу. Есть ли смысл сокращать нам, если эта добыча будет восполнена американскими компаниями, которые просто займут долю рынка", — приводит слова Сечина "Прайм".

Откладывать реализацию новых проектов из-за сделки по ограничению добычи нефти компания не намерена.

Исполнение и продление сделки ОПЕК + будет обсуждаться в июне на министерской встрече в Вене.