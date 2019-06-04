В Нижневартовске приступили к строительству очень важной для города магистрали

В Нижневартовске в этом году начнутся работы по строительству первого этапа продолжения улицы Нововартовской, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

Работы будут вестись от улицы Героев Самотлора в новых микрорайонах до улицы Летней. По словам главы города Василия Тихонова, строительство очень важной для города магистрали стало возможным благодаря участию Нижневартовска в национальном проекте "Безопасные и качественные дороги".

"Об этом говорили последние лет 10. Это было пожеланием наших жителей. Новая дорога станет катализатором к развитию новых микрорайонов и, что не менее важно, – старой части города. Также магистраль станет дублером дороги по улице Лопарева, что значительно ее разгрузит", - подчеркнул мэр.

Аукцион на выполнение первого этапа работ выиграла сургутская компания "ВОРТ". Контракт с организацией планируется заключить 10 июня. Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации Нижневартовска Виктор Ситников сообщил, что средства на создание первой очереди магистрали будут выделены из федерального, окружного и городского бюджета. В этом году будут проведены подготовительные работы, в следующем - строительство "ливневки" и частичное финансирование, финальный этап работ - в 2021 г.