"Роснефть" не будет покупать Антипинский НПЗ

"Роснефть" не заинтересована в покупке Антипинского НПЗ, который вступил в процедуру банкротства. Об этом журналистам заявил главный исполнительный директор госкомпании Игорь Сечин, сообщает ТАСС.

80% АНПЗ принадлежит его крупнейшему кредитору - "Сбербанку", оставшиеся 20% акций принадлежат адвокату Николаю Егорову, однокурснику президента Владимира Путина. Ранее предприятие было под контролем группы New stream Дмитрия Мазурова.

Завод оценил свой долг в 346 млрд руб., при этом региональные власти сообщили о возобновлении переработки нефти на НПЗ с 1 июля.

Ранее стало известно, что "Сбербанк" и азербайджанская SOCAR, которую называли в числе возможных покупателей, зарегистрировали трейдинговое СП. Компания может заняться процессингом на банкротящемся Антипинском НПЗ.