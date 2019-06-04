УФАС возбудило дело по закупке ФБУ "Челябинский центр стандартизации, метрологии и испытаний" на приобретение автомобиля

УФАС возбудило дело по закупке ФБУ "Челябинский центр стандартизации, метрологии и испытаний" на приобретение легкового автомобиля, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

Аукцион был объявлен в марте. Начальная стоимость – 2,4 млн руб.

Документация об аукционе содержала условие об участии в закупке исключительно субъектов малого предпринимательства, что не соответствует законодательству.

На участие в аукционе была подана только одна заявка от ООО "РЕМАГ2", которое и было признано победителем. Однако данная компания является субъектом среднего предпринимательства.

В УФАС считают, что действия заказчика содержат признаки нарушения Закона о защите конкуренции.