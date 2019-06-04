Режиссер Сарик Андреасян вступился за BadComedian и предложил оставить критика без "работы"

Режиссер Сарик Андреасян (34) неожиданно поддержал кинокритика и блогера Евгения Баженова (28). Тот, напомним, пожаловался, что его блог BadComedian хочет засудить кинокомпания Kinodanz.

В Instagram Сарик опубликовал видео, в котором призывает дать зрителям возможность выбирать, а Баженову – заниматься творчеством. Андреасян предлагает победить "Комедиана" как и полагается хорошим режиссерам: лишить критика материала для его "работы".

"Поддерживаю тебя и призываю всех разумных кинематографистов сделать тоже самое! Не останавливайся! Ты достоин уважения! Делай нас лучше!", - пишет Андреасян.

Кстати, фильмы Андреасяна не раз становились объектом жестких и едких обзоров Баженова ("Мафия: Игра на выживание", "Защитники"). Ранее за Баженова вступился и продюсер Александр Роднянский, которому тоже доставалось от BadComedian.