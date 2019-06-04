"Разговаривайте с каждым собственником". Курганских бизнесменов заставляют приводить в порядок здания своих организаций на улице Омской

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков потребовал от городских властей разговаривать с каждым собственником и арендатором зданий на улице Омской и объяснять им необходимость привести в порядок фасады строений и прилегающую территорию, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Шумков лично выехал на Омскую, чтобы посмотреть как выполняются его поручения. Ранее он просил бизнесменов очистить здания от ненужной рекламы, грязи, а прилегающие дороги - от мусора и травы.

"Разговаривайте с каждым собственником, корректно разъясняйте, что порядок должен быть наведен. Чистота города - это не только задача власти", - отметил глава региона.



Также Шумков поручил главе Кургана Андрею Потапову выяснить легальность размещения некоторых конструкций.



Стоит отметить, что улица Омская является своеобразными "воротами в Курган" - по ней попадают в город со стороны Тюмени, Челябинска и Екатеринбурга. В этом году выделено серьезное финансирование на ремонт дороги - поставят новые остановки, заменят бордюры, сделают съезды.