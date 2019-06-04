В Москве участок набережной Яузы назвали именем Говорухина

В Москве участок набережной Яузы рядом со Всероссийским государственным институтом кинематографии назвали именем режиссера Станислава Говорухина.

Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин, передает пресс-служба нижней палаты парламента.

Президент Владимир Путин решил увековечить имя Говорухина по просьбам председателей всех думских фракций.

Кинорежиссер, актер, народный артист России, депутат Госдумы, председатель Комитета ГД по культуре Станислав Говорухин скончался 14 июня 2018 года на 83-м году жизни.

Сообщалось, что "Аэрофлот" намерен увековечить память кинорежиссера и актера, назвав в его честь один из своих новых самолетов.