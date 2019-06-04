В Кургане изменили схему движения транспорта на одном из центральных перекрестков

В Кургане поменяли схему работы перекрестка улиц Красина и Гоголя.

Теперь поворачивать налево с Красина на Гоголя в сторону ТЦ "Пушкинский" можно одновременно с двух рядов - со второго и третьего, причем на светофоре выделена отдельная фаза, сообщили Накануне.RU в ГИБДД города.

Весь цикл работы светофора сейчас выглядит так - сначала едут автомобили по Красина со стороны улицы Карла Маркса, потом машины едут по Красина со стороны улицы Пушкина. После этого открывается движение для машин по улице Гоголя, затем идут пешеходы.