01 Октября 2020
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совет политических партий, Вадим Аверьянов, ЛДПР (2016) | Фото: Накануне.RU

Несостоявшийся пресс-секретарь мэра решил поберечь имидж Высокинского

Один из рассматриваемых кандидатов на должность пресс-секретаря главы Екатеринбурга Вадим Аверьянов решил отказаться от этого поста, чтобы не навредить имиджу мэра, передаёт корреспондент Накануне.RU.

На свое странице в социальной сети Аверьянов сообщил, что давно хотел поступить на муниципальную службу. Для этого он прошёл все этапы конкурса, в ходе которого "узнал много нового и интересного, гораздо глубже окунулся в политические, социальные и экономические процессы, происходящие в Екатеринбурге". А также "проникся уважением" к главе города Александру Высокинскому и "ещё больше захотел работать в его команде".

Александр Высокинский, метрополитен(2019)|Фото: Накануне.RU

"Но когда некоторые СМИ и отдельные журналисты, узнав о моём назначении, стали выдавать в печать (эфир) надёрганные из моих публикаций за многие годы отдельные цитаты и делать на их основании странные выводы в отношении не только меня, но и главы Екатеринбурга, я понял, что они просто используют придуманный ими образ Вадима Аверьянова как таран против Высокинского", - сообщил 56-летний соискатель, отметив, что не хочет "быть дополнительной причиной для нападок на Александра Геннадьевича" и вернётся к общественной работе.

Напомним, что 27 мая на сайте мэрии была размещена информация, что по итогам конкурса место достанется именно Аверьянову. Еще недавно соискатель, рассуждая на тему строительства храма святой Екатерины, предлагал РМК и УГМК построить не канонический храм святой Екатерины "с самой высокой колокольней в мире" на месте взорванной телебашни (объект снесла УГМК под ледовую арену): "Собор не будет перекрывать виды на другие храмы и церкви, а также памятники других эпох. В городе появится новая пешеходная зона".

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Несостоявшийся пресс-секретарь мэра решил поберечь имидж Высокинского

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Теги: Вадим Аверьянов, пресс-секретарь главы Екатеринбурга, Александр Высокинский



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