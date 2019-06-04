На Южном Урале официально стартовала кампания по выборам губернатора

На Южном Урале официально стартовала избирательная кампания по выборам главы региона. Сегодня было опубликовано постановление ЗСО о назначении выборов губернатора Челябинской области.

Выборы губернатора пройдут 8 сентября.

"Сегодня стартует важный и серьезный марафон на 96 дней. Задача избирательной комиссии Челябинской области организовать процессы в соответствии с основными принципами нашей работы: открыто, гласно и легитимно", - рассказал председатель облизбиркома Сергей Обертас.

В этом году практически 80% избирательных участков будут оборудованы видеонаблюдением. Также будут установлены 448 КОИБ, из которых 219 комплексов будет арендовано у Перми.

Планируется, что завтра документы для участия в выборах губернатора подаст Алексей Текслер.