"Победа" удалила запись про опознание тел пассажиров

Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест. Лоукостер указал на то, что рассадка в соответствии с билетами может помочь при опознании тел в случае авиакатастрофы, передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщение перевозчика вызвало бурную реакцию в соцсетях, но не просуществовало и дня.

«Победа» запрещает пассажирам пересаживаться в самолёте, чтобы при авиакатастрофе специалистам было удобнее идентифицировать трупы.

Доброго вам дня, друзья. — Pilka Vilkas (@MarkusWolf111) 4 июня 2019 г.

Авиакомпания удалила сообщение.

Напомни, выбор места у "Победы", как и у многих других лоукостеров, платный. Авиакомпания объясняет это, в том числе, маркетинговой стратегией.