"Победа" удалила запись про опознание тел пассажиров
Авиакомпания "Победа" удалила из своих официальных сообществ в социальных сетях пост с объяснениями запрета на изменение пассажирами своих мест. Лоукостер указал на то, что рассадка в соответствии с билетами может помочь при опознании тел в случае авиакатастрофы, передает корреспондент Накануне.RU.
Сообщение перевозчика вызвало бурную реакцию в соцсетях, но не просуществовало и дня.
«Победа» запрещает пассажирам пересаживаться в самолёте, чтобы при авиакатастрофе специалистам было удобнее идентифицировать трупы.— Pilka Vilkas (@MarkusWolf111) 4 июня 2019 г.
Доброго вам дня, друзья.
Авиакомпания удалила сообщение.
Напомни, выбор места у "Победы", как и у многих других лоукостеров, платный. Авиакомпания объясняет это, в том числе, маркетинговой стратегией.