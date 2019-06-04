В Тюмени будут судить экс-гендиректора "Транссервис" за налоговый долг в 23 миллиона

Ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора "Транссервис", которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, гендиректор передал исполняющему обязанности главного бухгалтера фиктивные счета фактуры, содержащие ложные сведения о выполненных работах. Не зная о том, что документы подложные, бухгалтер отражала их в бухгалтерском учете и налоговых декларациях по НДС.

В результате компания не выплатила НДС в сумме более 23 млн руб. за 2015-2016 г.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Рассматривать его будут в Калининском районном суде Тюмени.