01 Октября 2020
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokat-pro.spb.ru

В Тюмени будут судить экс-гендиректора "Транссервис" за налоговый долг в 23 миллиона

Ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего гендиректора "Транссервис", которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов с организации путем включения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений, совершенное в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, гендиректор передал исполняющему обязанности главного бухгалтера фиктивные счета фактуры, содержащие ложные сведения о выполненных работах. Не зная о том, что документы подложные, бухгалтер отражала их в бухгалтерском учете и налоговых декларациях по НДС.

В результате компания не выплатила НДС в сумме более 23 млн руб. за 2015-2016 г.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу. Рассматривать его будут в Калининском районном суде Тюмени.

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В Тюмени будут судить экс-гендиректора "Транссервис" за налоговый долг в 23 миллиона

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Теги: уголовное дело, суд, транссервис, налоги



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