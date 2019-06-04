В Екатеринбурге лжегазовик напал на слесарей, которые пытались его задержать

В Екатеринбурге слесарей газовой службы экстренно госпитализировали после нападения лжегазовика.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе АО "Екатеринбурггаз", все случилось 3 июня в доме №15 по улице Советская: неизвестный в спецодежде обманом вошел в квартиру пенсионерки, представился сотрудником "Екатеринбурггаза" и стал менять кран опуска над плитой. За свои услуги он потребовал 2 тыс. руб., заявив, что иначе немедленно выпишет бабушке штраф в 5 тыс. руб.

Бдительная соседка - старшая по дому - заподозрила неладное и решила проверить личность мужчины, обратившись за помощью к бригаде слесарей, в тот день проводивших плановое техобслуживание газового оборудования в доме. Как выяснилось, странный визитер не имеет никакого отношения к "Екатеринбурггазу".

Женщины-слесари вызвали полицию для разбирательства, а лжегазовик, пытаясь сбежать из квартиры, распылил им в лицо газовый баллончик. Аферисту удалось скрыться до приезда правоохранителей, слесарей экстренно госпитализировали в 23-ю городскую больницу с ожогами глаз и ушибами. Пострадали также хозяйка квартиры и старшая по подъезду, все они уже написали заявление в полицию.

В "Екатеринбурггазе" призвали горожан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Как сообщили Накануне.RU в городском УМВД, по факту случившегося полиция проводит проверку.

"Пострадавшие направлены на прохождение судебно-медицинского обследования. По итогам проверки обязательно будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.