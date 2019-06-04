На космодроме "Восточный" началось строительство стартового стола под "Ангару"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил о начале строительства стартового стола под ракету "Ангара" на космодроме Восточный.

Он отметил, что уже начали выкапывать котлован.

Как сообщает РИА Новости, Рогозин следит за работами в режиме реального времени в кабинете, куда ведется трансляция.

Ракету тяжелого класса "Ангара" планируется запустить с космодрома "Восточный" в 2021.

Новый космический ракетный комплекс "Ангара" создается кооперацией российских промышленных предприятий и строительных организаций. Семейство ракет-носителей включает в себя носители от легкого до тяжелого классов в диапазоне грузоподъемностей от 3,5 т до 37,5 т ("Ангара-А5В") на низкой околоземной орбите и будет использоваться для осуществления запусков по российским федеральным и международным коммерческим программам.

Первый испытательный пуск носителя "Ангара-1.2" состоялся 9 июля 2014 г. с космодрома Плесецк, носитель тяжелого класса "Ангара-5" впервые стартовал 23 декабря 2014 г.