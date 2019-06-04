Рада отказала Зеленскому в рассмотрении его законопроекта об импичменте президента

Верховная рада сегодня не включила в повестку дня законопроект об импичменте президента, внесенный президентом страны Владимиром Зеленским. Это уже второй случай саботажа рассмотрения президентского законопроекта.

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Первый раз Рада отказала Зеленскому 22 мая, когда он через два дня после инаугурации попросил депутатов срочно собраться, чтобы рассмотреть его законопроект об изменении избирательной системы на досрочных выборах в парламент. После этого Зеленский пообещал не подавать в нынешнюю Раду законопроекты из-за ее "недоговороспособности". Однако позже все же призвал голосовать за "реформаторские законопроекты", чтобы "хоть немного восстановить доверие общества".

Законопроектом об импичменте Зеленский, видимо, рассчитывал поднять свой рейтинг, так как фактическая невозможность сместить президента со своего поста всегда вызывала на Украине острую критику. Однако Рада не позволила ему этого сделать. В то же время отказ Рады может сработать как раз на рейтинг Зеленского: он обещал это сделать, а виноватой теперь становится Рада. Противостояние президента и парламента продлится как минимум до выборов.

Отметим, что в конституции Украины прописана возможность отстранить президента, но она столь громоздка, что практически нереализуема.