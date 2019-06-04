01 Октября 2020
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Дмитрий Федечкин, директор департамента по печати и массовым коммуникациям губернатора Свердловской области (2014) | Фото: Накануне.RU

Трудившийся пресс-секретарем челябинского губернатора Дмитрий Федечкин возглавил пресс-департамент в РМК

Дмитрий Федечкин, бывший пресс-секретарь челябинского губернатора, назначен директором департамента по связям с общественностью Русской медной компании.

Наш корреспондент обратил внимание на новые визитки пиарщика на одном из мероприятий.

Дмитрий Федечкин, визитка, РМК(2019)|Фото: Накануне.RU

В беседе с Накануне.RU Дмитрий Федечкин подтвердил факт назначения в РМК. Он отметил, что пока знакомится с компанией, вникает в нюансы нового фронта работ.

Напомним, 24 мая Федечкин покинул пост заместителя руководителя аппарата губернатора Челябинской области - начальника управления пресс-службы и информации правительства региона, который занимал с января 2016 года, когда регион возглавлял Борис Дубровский. Он рассказал, что это было его "собственное решение и искреннее личное желание, о котором уведомил врио губернатора [Алексея Текслера] практически сразу после его назначения".

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Трудившийся пресс-секретарем челябинского губернатора Дмитрий Федечкин возглавил пресс-департамент в РМК

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Теги: Дмитрий Федечкин, РМК, пиар, пресс-секретарь



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Ранее 17.05.2019 10:50 Мск Алексей Текслер освободил от должности Дмитрия Федечкина

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