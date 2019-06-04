Наиля Аскер-Заде вмешалась в тему с "тяжелым люксом" в гардеробе инстаграмщиц

Телеведущая Наиля Аскер-Заде, обладающая внушительным гардеробом люксовой одежды, решила прокомментировать ситуацию с субстанцией, которую разворошила Ксения Собчак в своем очередном шоу. Там, напомним, жены богатых мужей спорили с девицами-инстаграмщицами о том, кто больше достоин носить одежду Chanel и Fendi.

Непонятно, какой категории больше сочувствует Наиля. Ее тон вообще достаточно примирительный, хотя любой рублевской даме со штампом в паспорте понятно: никакого компромисса тут быть не может.

Вот что пишет Аскер-Заде на своем telegram-канале: "Светские матёрые гранд-дамы, тяжёлые капиталы и тяжёлый люкс, оскорблённые и раздражённые присутствием новых лиц с сотнями тысяч подписчиков (ака блогеров) из соцсетей на светских раутах. С другой — миловидные молодые девчонки (инстамодели), заработавшие себе популярность вызывающими фотографиями красивых фигур или участием в телешоу на народных каналах. Возник вопрос: кто достоин носить люксовые бренды? Кто есть элита, кто есть "свет"?

Спор о том, кто достоин костюмов Шанель и сапог Фенди, конечно, увлекателен. Но ведь демократизация — это повсеместный тренд. Блогеры не только становятся желанными гостями на закрытых вечеринках и светских приемах, они выходят на подиум и становятся соавторами коллекций одежды. Аудитория — это новое золото. Вопрос в том, как распоряжаются этим влиянием.

Поэтому, девочки, дорогие, не ссорьтесь! Давайте носить то, что кому нравится, уважать друг друга и проще относиться к понятию "люкса". И, кстати, почаще обращать внимание на молодые русские бренды. Оно им нужнее, чем дому Шанель".

Наиля, правда, не раскрывает главный секрет: дают ли ей люксовую одежду бренды поносить бесплатно (как инфлюенсеру) или ее доходы телеведущей позволяют ей покупать ту же Chanel за полную стоимость? "Гранд-дамы" и инстаграмщицы, по крайней мере, не скрывают ни миллионов подписчиков, ни мужей-миллионщиков (и те, и другие позволяют им иметь в гардеробе люкс).