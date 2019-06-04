На Южном Урале будут судить банду грабителей, убийц и налетчиков

На Южном Урале будут судить четверых местных жителей за серию преступлений.

В 2017 году один из обвиняемых, работая следователем, получил от другого обвиняемого взятку оргтехникой за избрание в отношении него меры пресечения, не связанной с изоляцией от общества, сообщили Накануне.RU в прокуратуре Челябинской области.

После этого уже вместе злоумышленники похитили из той же квартиры имущество более чем на 350 тыс. руб. После этого в Челябинске они напали на мужчину, угнав его автомобиль стоимостью около 2 млн руб.

После этого они совершили убийство мужчины из-за машины стоимостью свыше 2,6 млн руб.