"Мисс Москва 2015" родила сына бывшему королю Малайзии

"Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина (26) впервые стала мамой. В одной из немецких клиник она родила сына. О счастливом событии женщина сообщила на своей странице в Instagram.

Мальчика назвали длинным составными именем: Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Отец ребенка – экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис (49).

Пара устроила в ноябре 2018 года шикарное торжество в Москве. Правда, неизвестно, отмечали ли они свадьбу в Малайзии, а главное – был ли действительным брак?

Мухаммад являлся избранным королем, полномочия которого (в основном, представительские функции) действуют пять лет без права повторного избрания. Короля выбирают из числа султанов девяти штатов, входящих в состав страны. Право стать султаном штата передается по наследству, и Мухаммад таковым остался, правда, с самим его наследованием титула имеется коллизия, так что и тут его положение не слишком устойчиво.