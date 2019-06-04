01 Октября 2020
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Общество За рубежом
Мисс Москва 2015 Оксана Воеводина (2019) | Фото:Instagram.com

"Мисс Москва 2015" родила сына бывшему королю Малайзии

"Мисс Москва 2015" Оксана Воеводина (26) впервые стала мамой. В одной из немецких клиник она родила сына. О счастливом событии женщина сообщила на своей странице в Instagram.

Мальчика назвали длинным составными именем: Тенку Исмаил Леон Петра Бин Тенку Мухаммад V Фарис Петра.

Отец ребенка – экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис (49).

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Пара устроила в ноябре 2018 года шикарное торжество в Москве. Правда, неизвестно, отмечали ли они свадьбу в Малайзии, а главное – был ли действительным брак?

Мухаммад являлся избранным королем, полномочия которого (в основном, представительские функции) действуют пять лет без права повторного избрания. Короля выбирают из числа султанов девяти штатов, входящих в состав страны. Право стать султаном штата передается по наследству, и Мухаммад таковым остался, правда, с самим его наследованием титула имеется коллизия, так что и тут его положение не слишком устойчиво. 

 

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"Мисс Москва 2015" родила сына бывшему королю Малайзии

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Теги: оксана воеводина, первенец, король малайзии, конкурс красоты



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