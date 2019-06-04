"Что творится - ужас". На Шиесе задержали активистов, которые мешали восстановить забор

4 июня на Шиесе, который по планам властей должен принимать московский мусор, рабочие "Технопарка" под контролем полиции и охранников начали восстанавливать разобранный экозащитниками забор, активисты попытались помешать - в ответ получили жесткую стычку с бойцами ОМОН, передает корреспондент Накануне.RU.

"Задержаны несколько человек, включая Олега Мандрыкина, северодвинского активиста и организатора нескольких митингов против мусорной мафии", - говорится в группе "Поморье - не помойка" в соцсети "Вконтакте".



В группе в комментариях к записи поддерживающие активистов граждане пишут возмущенные высказывания.

"Что творят - ужас", - написала Екатерина.

В апреле мы рассказывали, что после несанкционированного властями шествия и митинга в Архангельске более десятка активистов были задержаны и подвергнуты административным штрафам, задержания не избежала и Оксана Владыка, представлявшая интересы ряда протестующих в суде. Репрессиям подверглись даже журналисты, находившиеся на апрельской акции протеста против стройки полигона на Шиесе по заданию редакции.

В мае в ходе медиофорума "Общероссийского народного фронта" (ОНФ) ситуация в Архангельске и Шиесе получила поддержку Владимира Путина, который пообещал встретиться и поговорить с губернаторами Архангельской и Московской областей Игорем Орловым и Андреем Воробьевым. Именно эти чиновники формально являются инициаторами строительства полигона в Шиесе Архангельской области, куда по планам станут перенаправлять мусорные потоки из Подмосковья и против чего активно выступают жители северного региона.

Несмотря на высказывания Путина, строительство вскоре продолжилось.