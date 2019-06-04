01 Октября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
Владимир Зеленский (2019) | Фото:instagram.com/zelenskiy_official

Медведчук раскритиковал "либерастов" партии Зеленского

Председатель политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал заявление представителя президента Украины Владимира Зеленского в Верховной раде Руслана Стефанчука о том, что у президентской партии "Слуга народа" будет идеология либертарианства.
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Медведчук напомнил, что, по конституции, Украина - социальное государство, а либертарианство означает его демонтаж.

"Гражданам Украины стоило бы задуматься: что представляет собой партия "Слуга народа"? И стоит ли за нее голосовать, если ее идеологию определяют стефанчуки и гетьманцевы - те еще "либерасты", готовые продолжить политику социального геноцида, проводившуюся порошенко, яценюками и гройсманами?" - говорится в заявлении политика на сайте "Оппозиционной платформы".

Как сообщало Накануне.RU, Медведчук отказался участвовать в переговорах по Донбассу при Зеленском. Правда, потом он заявил, что все же будет при необходимости участвовать в решении вопросов по освобождению пленных.

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Медведчук раскритиковал "либерастов" партии Зеленского

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Теги: Украина, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук



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