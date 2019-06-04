Администратора группы в соцсети вызвали в СКР после видео с критикой мэра костромского города

В Костромской области Следственный комитет организовал проверку после публикации в соцсетях видео с критикой и нецензурной бранью в адрес мэра города Буя Игоря Ральникова (на фото).

Речь идет о посте в паблике "Мрачные поселки": в видео местный житель раскритиковал мэра костромского города, исказив его фамилию - добавил к ней всем известную букву, и сравнил чиновника с животным. Недовольство оказалось связано с некачественным ремонтом канализации.

Мужчина не стеснялся в выражениях, в том числе и ненормативных, говоря о плохом ремонте и лично градоначальнике Буя. В дальнейшем эту публикацию разместил администратор паблика Владислав Дружков, после чего его вызвали в Следственный комитет для объяснений.

В СКР могут возбудить уголовное дело по статье об оскорблении представителя власти. Она предусматривает штраф до 40 тыс. руб., обязательные или исправительные работы, пишет Infox.ru.

Как сообщало Накануне.RU, недавно побивший журналиста чиновник из Хакасии пожаловался в полицию на оскорбление власти.