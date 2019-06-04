"Аleksandr Moor". Губернатор Тюменской области завел англоязычный аккаунт на Facebook

Александр Моор стал первым губернатором в России, который завел аккаунт для англоязычной аудитории. Страница у губернатора появилась в соцсети Facebook. На данный момент 36 губернаторов РФ имеют аккаунты в этой сети, однако из глав УрФО Моор стал первым.

Ранее Александр Моор завел аккаунты в соцсетях Instagram и "ВКонтакте" и Одноклассниках, однако ведение странички на Facebook будет принципиально от них отличаться.

"Во-первых, аккаунт будет вестись на английском языке. Целевой аудиторией выбраны жители других стран, журналисты, потенциальные инвесторы, туристы из других стран. Во-вторых, по сути аккаунт губернатора станет официальным представительством Тюменской области для иностранной аудитории, где о новостях региона пользователи будут узнавать из первых уст", - пояснили в пресс-службе губернатора. Facebook не самая популярная социальная сеть в России, но одна из самых популярных в мире. Количество пользователей, ежемесячно посещающих Facebook превысило два миллиарда человек, 6,2 млн пользователей из России.

Основные темы в англоязычном аккаунте будут посвящены событиям международного значения, встречам, официальным визитам в регион послов из других государств, совместные проекты с иностранными партнерами, событийный спортивный туризм, достижения области на международном уровне. Один из первых постов посвящен открытию офиса Почетного консула Республики Корея и сотрудничеству региона с Кореей. По данным Facebook, социальной сетью пользуются более 15 млн. корейцев.

Ведение страницы на английском языке уникально для российских губернаторов. Тюменская область стала первым субъектом РФ, решившимся на продвижение региона в международном медиаполе через аккаунты первого лица.