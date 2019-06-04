Могилы или окопы? В Затюменском парке отдыхающие нашли странные ямы

В Затюменском парке местные жители обнаружили странные ямы, происхождение и предназначение которых неизвестно, передает корреспондент Накануне.RU.

Всего ям 24 - они расположены примерно на одинаковом расстоянии друг от друга. Глубина некоторых достигает 15-20 сантиметров. Каждая яма аккуратно засыпана мелкими ветками. Как сообщает автор поста в группе "ТопТюмень | Типичная Тюмень" социальной сети "ВКонтакте", в одной из ям - "подобие какого-то украшения".

Большинство тюменцев считают, что - эти ямы образовались после учений по военной подготовке, якобы эти ямы - специально вырытые окопы для стрельбы лежа.

Были также и те, кто предположил, что углубления - могилы, а другие комментаторы сочли, что в образовании этих ям виноваты сатанисты. Достоверно определить природу ям пока не удалось.