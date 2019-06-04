Строительство сочинской скоростной трассы стоимостью 1 трлн отложили

Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году, об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью "Ведомости".

По его словам, трасса - "это точно не проект текущего цикла". "У нас достаточно транспортных инфраструктурных проектов, которые необходимо завершить к 2024 году", - пояснил вице-премьер.

Как сообщалось, Росавтодор представил в Минтранс новую концепцию трассы Джубга – Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране.

При этом отмечалось, что Росавтодор уже нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза – до 1 трлн рублей, сократив протяженность до 80,5 км. Ведомство предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе.

Строительство планировалось начать уже в этом году с обхода Сочи.