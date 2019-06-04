Строительство сочинской скоростной трассы стоимостью 1 трлн отложили

01 Октября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Воспоминания о Владиславе Крапивине

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Южный ФО В России
Скоростная автодорога трасса (2013) | Фото:

Строительство сочинской скоростной трассы стоимостью 1 трлн отложили

Новую скоростную дорогу Джубга – Сочи не построят к 2024 году, об этом заявил вице-премьер Максим Акимов в интервью "Ведомости".

По его словам, трасса - "это точно не проект текущего цикла". "У нас достаточно транспортных инфраструктурных проектов, которые необходимо завершить к 2024 году", - пояснил вице-премьер.

Как сообщалось, Росавтодор представил в Минтранс новую концепцию трассы Джубга – Сочи, которая станет самой дорогой автомагистралью в стране.

При этом отмечалось, что Росавтодор уже нашел способ снизить смету более чем в 1,5 раза – до 1 трлн рублей, сократив протяженность до 80,5 км. Ведомство предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе.

Строительство планировалось начать уже в этом году с обхода Сочи.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Строительство сочинской скоростной трассы стоимостью 1 трлн отложили

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: скоростная трасса, джубга-сочи



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 11.03.2019 10:44 Мск СМИ: Сочинская скоростная трасса стоимостью 1 трлн рублей может получить бюджетное финансирование
Ранее 01.08.2018 08:40 Мск В Сочи может появиться трасса за 1,2 трлн рублей для поездок "на кабриолете с ветерком"

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети